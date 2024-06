Chiesa, il più forte dell'Italia ma al bivio Juve: incognita azzurra perché...

Siccome dopo sono “tutti bravi dal divano” (cit Dazn), qui si prova a esser bravi prima. Se possibile, prima che sia troppo tardi, perché all’Europeo manca poco, appena una settimana al debutto con l’Albania. È il momento dei consigli (non richiesti) a Spalletti . Un’avventura. Pericolosa non perché il ct sia permaloso, anzi. Tutt’altro. È felicemente tormentato dalle sue scelte, ma pure serenamente convinto di aver deciso al meglio. Decisioni che sono partite dal listone dei 30, dove qualcuno tipo Immobile non ha passato neanche le qualifiche. Altri come Pessina e Biraghi ci sono andati vicino, ma “vicino” non conta. E poi Locatelli e Bonaventura sono usciti al penultimo giro.

Gatti invece è rientrato alla penultima curva per la sfortuna di Acerbi e Scalvini. E ieri Provedel, Ricci e Orsolini hanno preparato la valigia per le vacanze, anziché il trolley per la Germania. Sono rimasti in 26, numero di convocati inaugurato nell’Europeo del 2021: quello itinerante ma soprattutto quello rinviato di un anno causa Covid, quello che è rimasto incastrato tra i due Mondiali (Russia 2018 e Qatar 2022) che gli azzurri hanno visto da spettatori.

Oggi chi è Federico Chiesa?

L’Europeo che la Nazionale ha iniziato a giocare in mascherina e poi si è smascherata in tutta la sua bellezza, con il trionfo di Wembley. Donnarumma che para il rigore decisivo e nemmeno se ne accorge. L’abbraccio e le lacrime tra Mancini e Vialli. Bonucci e Chiellini che fanno la trattativa Stato-Calcio per il bus scoperto. Insigne e ”o tir a gir”. Chiesa trascinatore dagli ottavi, quando segna il gol decisivo contro l’Austria, in poi.

Tre anni fa era il Principe Azzurro, oggi chi è Federico Chiesa? Sull’orlo dei ventisette anni, età che fa rima con maturità, lo juventino è l’azzurro più forte del mazzo, sulla carta. Sul campo, dipende. Ha classe, ma. È eclettico, ma. Segna, ma. Il suo prospetto informativo è un elenco di tanti pregi con allegati altrettanti “ma”. Senza offesa. Anzi, con la segreta speranza di venir clamorosamente smentiti all’Europeo, Chiesa ha qualità discutibili. Nel senso che se ne può discutere con ampiezza di giudizio e senza pregiudizi. In altri tempi, ne avremmo riempito i giornali. Ci fosse stata una biblioteca, anche digitale, l’altro giorno a Coverciano sarebbe stato interessante sfogliare le pagine ingiallite dei dibattiti sui cinque “10” ospitati a Casa Azzurri.

I dibattiti sui numeri 10

Oggi icone all’unanimità di talento, ieri e l’altroieri la gente si azzuffava in discussioni senza fine. Gianni Rivera fu il simbolo della “staffetta” con Mazzola. A quei tempi, cinquant’anni e passa fa, non c’erano cinque sostituzioni. Un paio bastavano e avanzavano. Così l’Italia si tormentava nel dualismo che opponeva fazioni di tifosi milanisti e interisti. Finì con la beffa dei sei minuti, tanto iconici quanto inutili, giocati da Rivera nella finale Mundial 1970. L’allenatore si abbreviava ct, commissario tecnico. Era Ferruccio Valcareggi, il “nonno” di Spalletti. Per quella staffetta e quella spicciolata di minuti, oggi l’avremmo definito “democristiano”.

Allora, no. Perché al governo c’era la Democrazia Cristiana e non era il caso di fare gli spiritosi, tanto meno sulla Nazionale. Qualche anno più tardi, con Giancarlo Antognoni, “unico 10” per la curva viola, la titolarità in azzurro non era un rettilineo senza curve. L’Italia giocava con il cosiddetto blocco Juve e si discuteva del fiorentino in contrapposizione a Zaccarelli, che era granata, quasi fosse un’Italia da geolocalizzare solo a Torino e zone limitrofe. Sfogliando i libri di storia, poi c’è stato Roberto Baggio che era un “9 e mezzo”, cioè l’evoluzione del talento sempre più vicino alla porta. E si discuteva anche di Baggio, come poi di Totti e Del Piero. Uno dei due o tutti e due? A beneficio dei giovani che non possono ricordare cronache d’epoca, sia chiaro che - non solo nel calcio - la storia poi la fanno i vincitori.

Quindi Rivera sarebbe stato meglio titolare perché l’Italia perse la finale. Antognoni andava bene perfino rimpiazzato per infortunio da un difensore (Bergomi!) quando arrivò il titolo del 1982. C’è chi ci ha fatto una serie tv, Baggio, per sventolare il codino in faccia agli allenatori che non l’avevano compreso. Poi c’è Del Piero che ha sempre sorriso a distanza. E infine Totti che pure lui ci ha realizzato una serie, per metterci di mezzo proprio Spalletti, anche se la trama era nazionalpopolare, la location romanesca giallorossa e di azzurro Italia non si notava quasi nulla. Comunque se ne parlava. Si discuteva. Ci si divideva quando ancora non esisteva il verdetto di opinione “divisiva”.