Barella, svolti gli esami: la nota ufficiale dell’Italia prima dell’Europeo

L' Italia può tirare un sospiro di sollievo in vista degli Europei in Germania ( qui i numeri di maglia scelti dagli azzurri ). Gli esami di controllo per Barella hanno mostrato progressi nel recupero dall'affaticamento muscolare. Il centrocampista dell' Inter verrà reintegrato nel gruppo di lavoro nei prossimi giorni.

Italia, le condizioni di Barella

Questo il comunicato ufficiale: "Il calciatore Nicolò Barella ha effettuato questa mattina esami diagnostici di controllo che mostrano i progressi attesi nel recupero dall’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi. Il calciatore proseguirà quindi il programma di lavoro prestabilito, nell’ottica di essere reintegrato nel gruppo nei prossimi giorni". Il giocatore verrà monitorato per valutare già un suo possibile impiego contro l'Albania il 15 giugno, oppure direttamente per il big match del girone contro la Spagna il prossimo 20 giugno. Deciderà Spalletti insieme al suo staff se varrà la pena rischiare o se sarà opportuno far riposare il calciatore e portarlo al massimo in panchina nel primo match. Scongiurato quindi il forfait e anche Gravina potrà rasserenarsi dopo le dichiarazioni di paura delle scorse ore.