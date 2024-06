Diretta Italia-Bosnia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Italia scende in campo al Castellani di Empoli per l'ultimo impegno amichevole prima dell'esordio a Euro 2024 con l'Albania - match in programma sabato 15 giugno alle ore 21 - . Gli Azzurri, reduci dall'altro test pre-europeo contro la Turchia di Montella terminato con un pareggio a reti inviolate, affronteranno la Bosnia ed Erzegovina di Milosevic. Spalletti ha a diramato la lista dei 26 giocatori convocati per il torneo in Germania e contro Dzeko e compagni - sulla panchina dei balcanici anche il bianconero Muharemovic - potrebbe sperimentare la difesa a tre. A Empoli non ci sarà Barella, alla prese con un affaticamento muscolare. Rientrato però l'allarme per un possibile forfait del centrocampista dell'Inter, che potrebbe scendere in campo già contro l'Albania.