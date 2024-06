Di Lorenzo-Juve, strappo Napoli e tutti i motivi dell'ottimismo di Giuntoli

Juve, obiettivo Di Lorenzo: ottimismo Giuntoli

Da capire ancora i contorni della possibile operazione. De Laurentiis valuta 20 milioni il terzino, ma potrebbe anche provare ad utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a un giocatore gradito ad Antonio Conte. Ogni riferimento a Federico Chiesa non è puramente casuale. A quel punto, però, sarebbe la Vecchia Signora a pretendente un robusto conguaglio (15-20 milioni) da abbinare al cartellino di Di Lorenzo per dare il via libera alla partenza del numero 7. Dal punto di vista contrattuale non sarebbe un problema l’accordo tra il suo agente, Mario Giuffredi, e il dt bianconero, Cristiano Giuntoli.