Pagelle Italia: Fagioli si sacrifica, Chiesa a metà, Cambiaso fatica

A pochi giorni dall'esordio con l'Albania ad Euro 2024, l'Italia non ha ancora un volto definitivo, ma Spalletti ha qualche risposta in più. È un gol di Frattesi a firmare la vittoria a Empoli sulla Bosnia, nell'ultimo test prima della partenza per la Germania. Ecco voti e giudizi della Nazionale azzurra.

Donnarumma 7 Attento quando chiamato in causa nel primo tempo: è sontuoso nel mettere in angolo una conclusione velenosa di Hajradinovic, poi è ben piazzato sulla punizione precisa - ma non potente - di Gazibegovic al 18’. Di qui in poi la Bosnia non si vede più, fino a quando Dimarco non è leggero nell’appoggio nel finale del match. E SuperGigio torna in azione su Ahmedhodzic.

Darmian 6.5 Non può contrastare Hajradinovic, messo in moto dal maldestro appoggio di Calafiori: Donnarumma risponde presente. Provvidenziale la successiva respinta da Hajradinovic, che calcia a botta sicura. Sempre attento fino alla fine. Buongiorno 6.5 Puntuale negli interventi difensivi, pronto all’appoggio. Bada all’essenziale, senza perdersi in pericolose avventure nella gestione dei palloni. Regala una perla in area a Scamacca al 18’ st, per una conclusione che esalta Piric. Calafiori 6.5 All’8’ pt un appoggio in leggerezza su cui si rischia il patatrac: serve Hajradinovic a limite area, sul quale serve una prodezza di Donnarumma. Con Cambiaso non dà inizialmente certezze in fase difensiva, cresce in sicurezza con l’evolversi della partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA