Di Lorenzo, il Napoli non si arrende. E Conte si tuffa sull’obiettivo Juve

Mercato Napoli, da Meret a Buongiorno

Nei prossimi giorni si terrà un incontro tra il ds Manna e l'agente di Alex Meret per discutere del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025, con l'intenzione di prolungarlo fino al 2027. Conte ha, inoltre, riconosciuto la chiara necessità di potenziare la linea difensiva e ha identificato Alessandro Buongiorno del Torino come il candidato perfetto: Conte gli lo avrebbe ribadito anche in un incontro a cena in quel di Torino. Negli ultimi giorni, la dirigenza azzurra ha intensificato i contatti con l'agente del giocatore, facendo dei progressi significativi verso un possibile accordo tra le due parti. Il Napoli è pronto a compiere un grande investimento, avvicinandosi alla richiesta di 40 milioni di euro del presidente Cairo. Tuttavia, il patron del Torino ha chiarito che nessun affare verrà concluso prima della fine degli Europei. Parallelamente alla trattativa Buongiorno, il Napoli continua a trattare Mario Hermoso, centrale classe 1995 che si libererà a parametro zero dall’Atletico Madrid. Il club azzurro offre un contratto triennale di circa 3,5 milioni di euro, che potrebbe arrivare a 4 netti considerando i bonus. Attualmente, le richieste del calciatore e del suo entourage per le commissioni sono decisamente più elevate, ma le discussioni sono in corso e questa settimana il ds Manna avrà un nuovo colloquio per cercare di concludere la trattativa.