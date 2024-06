Calafiori, volontà chiara ma c'è l'ostacolo svizzero sulle contropartite Juve

Calafiori, Motta e la Juve

La volontà del giocatore è chiara da tempo e non è cambiata: il centrale mancino punta a ricongiungersi al mentore Thiago Motta in quel di Torino. Il flirt con la Juventus è ormai in corso da mesi, con tanto di bozza d’intesa contrattuale già impostata per un quinquennale da 2,2 milioni a stagione. Esattamente il quadruplo di quanto percepisce attualmente “Calafuria”, come è stato ribattezzato il difensore della Nazionale sui social. Proprio la vetrina azzurra a Euro 2024 potrebbe far ulteriormente impennare le sue quotazioni: ecco perché il Bologna per adesso spara alto e non ha nessuna fretta di cederlo.