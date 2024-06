Chiesa, il calciomercato impazza e lui risponde: il post social dice tutto

Di cose in comune con l'ultimo Europeo ce ne sono alcune. Tanti giocatori sono cambiati, ma altri sono diventati leader. Al centro dello schema tattico di Spalletti di certo emerge Chiesa . Rispetto all'ultimo Europeo partirà però già come uno degli uomini copertina, con Mancini invece si era dovuto conquistare quello status, per poi diventare la chiave del successo. Ora vuole ritrovare quella forma fisica e per farlo la sua mente è orientata solo sulla Nazionale. L'ultima volta ha portato bene.

Il futuro di Chiesa e i messaggi dei tifosi

A preoccupare Giuntoli è la scadenza del contratto, fissata per giugno del 2025. Per ora non si è trovata l'intesa con l'agente Ramadani per il rinnovo e sicuramente la Juve non vorrà perderlo a zero, visto l'investimento fatto nel 2020. L'attaccante ha più volte dichiarato di trovarsi bene in bianconero e di voler proseguire la propria avventura a Torino, ma vanno trovate le condizioni. I tifosi sono dalla sua parte e tifano per la permanenza, come emerge dai tanti commenti sotto il post pubblicato sui social: "Resta con noi", per sintetizzare. Dalla Germania al rientro in Italia di tempo per ragionare ne passerà (si spera). E si capirà se dopo l'azzurro ci sarà ancora il bianconero nei suoi pensieri.