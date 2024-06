L'Italia sbarca in Germania, l'entusiasmo dei tifosi: "Fateci cantare ancora"

ISERLOHN (Germania) - Calorosa accoglienza per gli azzurri di Luciano Spalletti, atterrati nel tardo pomeriggio a Dortmund. Da lì il trasferimento per l'Hotel VierJahreszeiten di Iserlohn, con oltre un centinaio di tifosi ad attendere il pullman della Nazionale giunto a destinazione intorno alle 19. È iniziata tra l'entusiasmo degli italiani che vivono in Germania l'avventura a Euro2024 dei Campioni in carica. Tricolori, maglie della Nazionale e striscioni di benvenuto ("Forza azzurri fateci sognare e cantare ancora una volta" uno di questi). Così Iserlohn ha accolto Chiesa e compagni.