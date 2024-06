Barella, rinnovo con l'Inter ufficiale: i dettagli del contratto

Nicolò Barella e l'Inter avanti, insieme, fino al 2029. A dare l'annuncio è stato il club nerazzurro nel giorno dell'inaugurazione di Casa Azzurri. Una novità di rilievo per il centrocampista classe 1997 mentre Spalletti tiene le dita incrociate sperando di recuperarlo in tempo utile per l'esordio a Euro 2024 contro l'Albania (sabato 15 giugno, Dortmund, ore 21).