Chiesa e la Juve di Thiago Motta: l’Europeo e il ruolo dell’agente

ISERLHON (GERMANIA) - "Io sono serenissimo. Qualcuno ha detto che sono triste, silenzioso, ma queste sono stronzate. La gente vuole mettere in giro cose non vere, io sono serenissimo e pronto ad affrontare questo Europeo con l’Italia. Poi quando ci sarà il momento di parlare del Napoli lo farò, non mi tirerò indietro, ora la cosa più importante è restare concentrato sull’Europeo". Giovanni Di Lorenzo non usa mezze parole per tagliar corto sulle vicende di mercato. Ma hai voglia a sottolineare con un (leggero, per carità) turpiloquio che possa esorcizzare le voci di mercato. Perché non c’è niente da fare: volano in cerchio come avvoltoi sul ritiro azzurro, qui tra i verdissimi e umidissimi boschi di Iserlhon. Tanto è vero che lo stesso capitano (ex?) del Napoli non lo può certo negare. Ci son state parole grosse, e che la Juventus sia interessata non è più un mistero: "Se voglio lasciare il Napoli? Non avevo ancora parlato perché la Nazionale decide a chi tocca venire in conferenza. Si sta scrivendo tanto, avrei potuto decidere anche di non venire qui davanti a voi, ma io sono sereno. Ho parlato con la società a fine campionato, ci siamo confrontati, ma ora la concentrazione è massima su questa competizione. Ciò che dà fastidio è questo supporre cose, ora mi interessa fare bene qui con la Nazionale". Una barriera, con tanto di “coccodrillo” per non far passare spifferi, invece di palloni rasoterra, ma che il telefono resti silenziato su queste vicende è davvero una bugia: nobile, ma non credibile.