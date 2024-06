Prendeva soldi per truccare partite: Zwayer arbitro di Italia-Albania

A fischiare il calcio d'inizio dell'Italia nel match contro l' Albania sarà Felix Zwayer , coadiuvato da Stefan Lupp e Marco Achmuller nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo, invece, sarà Daniel Siebert , mentre Christian Dingert e Bastian Dankert (olandese e unico non tedesco del team arbitrale) saranno al VAR. Un nome noto anche per la cronaca . Perché? Il motivo risale al 2004, quando il direttore di gara, allora assistente, prese parte a una combine .

Zwayer e la combine in Germania

Zwayer ha vissuto un brutto passato: degno di nota è il suo coinvolgimento nello scandalo che ha visto come protagonista soprattutto il suo collega Robert Hoyzer. Ha arbitrato insieme a quest'ultimo una partita del 2004 e ha accettato 300 euro per favorire il Wuppertal SV. Nel gennaio 2005 è stato proprio il direttore di gara della prossima partita dell'Italia, insieme ad altri tre colleghi, a confessare alla DFB la combine arbitrale gestita da Hoyzer e il suo coinvolgimento. A seguito della sua confessione ha subito una squalifica di 6 mesi. La sanzione però non è stata resa pubblica dalla DFB ed è uscita allo scoperto solo grazie ad un'inchiesta giornalistica della Die Zeit diversi anni dopo. Nel 2009 è arrivata la promozione in Bundesliga e dal 2012 è stato nominato internazionale fino alla direzione della finale di Nations League 2022/23 tra Spagna e Croazia.