Italia, le ultime su Fagioli e Barella: le condizioni verso l’Albania

Il conto alla rovescia per l'esordio dell'Italia all'Europeo contro l'Albania è iniziato e Spalletti ha ricevuto due buone notizie dall'ultima seduta di allenamento. Dopo il rientro in gruppo di Frattesi , oggi 13 giugno anche Barella e Fagioli hanno preso parte al lavoro con il resto della squadra . Le loro condizioni saranno monitorate e poi il ct deciderà chi schierare per il match contro la Nazionale di Sylvinho.

Italia, tutti in gruppo: le condizioni della Nazionale

Spalletti ha potuto lavorare insieme al resto della squadra sul campo del centro sportivo di Iserlohn. Avere tutto il gruppo a disposizione è sicuramente un vantaggio per preparare al meglio la sfida e per portare più soluzioni possibili anche a gara in corso contro l'Albania e poi per i successivi match del girone con Spagna e Croazia. Barella e Fagioli hanno ora buone chance di prendere parte all'esordio al Signal Iduna Park di Dortmund, ma la decisione finale arriverà nelle prossime ore.