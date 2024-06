Retroscena Chiellini: “Fu una tragedia, per molte notti non ho dormito”

Vigilia dell'esordio agli Europei in Germania per l'Italia e non potevano mancare le parole di Chiellini, capitano dell'ultimo successo a Wembley nel 2021 in finale contro l'Inghilterra: "È stato il giorno più bello della mia vita sportiva. Ricordo l'ansia la notte prima della partita. I tifosi inglesi vennero a disturbare in albergo, con fuochi d'artificio. Ma io li delusi, perché dormii benissimo. Poi la colazione, l'allenamento. Eravamo nelle stanze usate dai giocatori del Tottenham e ricordoo mia figlia fremeva per parlarmi, prima che partissi per lo stadio" ha raccontato a Oggi l'ex difensore azzurro e della Juve. Una lunga chiacchierata in cui ha parlato dell'Italia di Spalletti, di Mancini e anche di alcuni dei momenti più brutti con la Nazionale.