I giganti di Spalletti: l'Italia e i superpoteri dei suoi protagonisti

Questo gigante ha il potere della creazione . Gli oggetti che produce sono fatti di un materiale quasi infrangibile simile al cristallo. E tutto questo calza a pennello con la mente del centrocampo dell'Italia, un po' Jorginho e un po' Fagioli , in base alle scelte che farà il ct. Nell'anime la sua trasformazione parte dalle gambe perché l’essere umano al suo interno non risiede nella nuca, ma in un guscio collegato. Manipola tutto a distanza, proprio come un classico play.

Chiesa, il Gigante mascella

Il Gigante Mascella è il più abile e veloce di tutti, proprio come Chiesa, il giocatore più rapido e imprevedibile nella formazione azzurra. Ha dei denti affilati e resistenti e il giocatore della Juventus nell'ultimo Europeo è stato spesso in grado di "mangiarsi" gli avversari. Farà lo stesso anche ora in Germania?

Donnarumma, il Gigante colossale

Il portiere del Psg è mastodontico e da vicino la sua altezza sembra non finire mai. Spesso intimorisce gli avversari ed è in grado di coprire tanti spazi per evitare che gli si faccia gol. Proprio come il Gigante colossale (alto 60 metri) ha una grandissima stazza. Certo, non può usare anche lui il vapore che genera il suo corpo come arma di difesa, ma basta lo sguardo per far capire alle punte avversarie che non si passa.