Di Lorenzo, Giuffredi in missione: blitz in Germania, si decide il futuro

Occhio quindi a un possibile scambio tra i due giocatori, che stasera saranno protagonisti e compagni di squadra contro l’Albania. La Juve, però, vorrebbe un conguaglio di 20 milioni insieme al cartellino di Di Lorenzo per dare via il via libera alla partenza di Chiesa (valutato 40 milioni dal club bianconero) in direzione Castelvolturno. Lavori in corso. Senza fretta da parte di nessuno dei protagonisti, ma se ne riparlerà nel mese di luglio. Intanto - al di là delle smentite di circostanza - la Juve ha già pianificato per il terzino un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno. Guarda caso la stessa durata che lega attualmente DiLo alla società partenopea.