You Got This Campaign: adidas e l’Italia di Spalletti si preparano al debutto a Euro 2024

Di che si tratta? Nient’altro che dell’ultima campagna pubblicitaria di adidas: YOU GOT THIS. Una campagna che cita una frase diventata iconica per il mondo del calcio: “Uomini forti, destini forti”. Un mantra pronunciato dall’attuale C.T. della Nazionale Luciano Spalletti poco prima di cucirsi sul petto lo Scudetto. Allora come ora, l’allenatore di Certaldo andava a caccia di un successo memorabile. L’unica differenza è che questa volta la frase è apparsa in versione tedesca, perché è proprio in Germania che si stanno giocando gli Europei. Un appuntamento al quale l’Italia arriva da campione in carica, con la responsabilità di difendere il titolo vinto a Londra.

Con questo messaggio che svetta nel panorama del quartiere di Porta Nuova, il brand delle tre strisce ha voluto dare il suo ‘in bocca al lupo’ a Spalletti e agli Azzurri - che per prima volta assoluta indosseranno il celebre logo three bar sulle proprie maglie in un grande manifestazione calcistica. Un vero e proprio endorsement per l’allenatore della Nazionale: l’unico, originale, a fronte di 60 milioni di tecnici “da divano”, che questa sera si collegheranno per seguire tutto quello che succederà a Dortmund.

Adidas non è nuova ad iniziative di questo tipo. Qualche giorno fa, infatti, proprio dalle parti di via Melchiorre Gioia era apparsa un’affissione con l’immagine di Federico Dimarco in versione gigante: 50 e più metri d’altezza. Segno che adidas, con l’Italia, vuole davvero fare le cose in grande. You Got This, recitava il cartellone: puoi farcela. E allora speriamo davvero che Spalletti e suoi ragazzi ce la facciano e ripetano l’impresa di 3 anni fa a Wembley, ma stavolta a Berlino. L’Olympiastadion rievoca dolci ricordi.

