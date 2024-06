Italia-Albania, alta tensione: fermati 50 italiani, polizia nello stadio

Non tutto è tranquillo a Dortmund, alla vigilia della sfida che vedrà protagonisti i ragazzi di mister Spalletti contro l'Albania: un gruppo di tifosi italiani è stato fermato preventivamente dalla polizia tedesca prima di entrare in contatto con altri tifosi albanesi nei pressi di un ristorante. A seguito dei controlli, sono stati rinvenuti numerosi oggetti atti ad offendere, quali coltelli, bombe carta e passamontagna che con ogni probabilità avrebbero minato la tranquillità sugli spalti per entrambe le compagini.

Polizia nello stadio di Italia-Albania

Prima che la situazione potesse generare fuori dallo stadio (prima) e sugli spalti (poi), la polizia tedesca ha deciso di trattenere in via cautelare, probabilmente per 24 ore, i cinquanti tifosi italiani in possesso degli oggetti contundenti. L'esordio degli Azzurri avverrà questa sera alle 21:00 a Dortmund contro l'Albania, in uno stadio che ospiterà una maggioranza di tifosi albanesi - circa 50.000 - nella speranza che il match possa svolgersi in completa tranquillità. Ma c'è una importante presenza delle forze dell'ordine tedesche anche nell'impianto, a separare le tifoserie.