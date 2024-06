Calafiori secondo solo a Maldini: il record con l'Italia all'Europeo

DORTMUND (Germania) - L'Italia si appresta a fare i suo debutto ad Euro 2024, a Dortmund i ragazzi del ct Spalletti affrontano l'Albania in una serata già storica per la Nazionale nella competizione. Nell'11 titolare che affronterà le Aquile infatti c'è il nome di Riccardo Calafiori che all'eà di 22 anni e 27 giorni diventa il secondo azzurro più giovane a giocare una partita nella storia degli Europei. Primo posto per Paolo Maldini quando a 19 anni e 350 giorni (il 10 giugno 1988) giocò contro la Germania. Il difensore del Bologna ha fatto retrocedere al 3° posto il collega di reparto di stasera ovvero l'interista Alessandro Bastoni (22 anni e 68 giorni) che ai tempi aveva superato Franco Baresi (22 anni e 129 giorni).