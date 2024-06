Fa tutto l'ItalInter: follia Dimarco, pari Bastoni, Barella stende l'Albania

Italia-Albania, il primo tempo

Inizio shock per l’Italia: Dimarco dopo 23 secondi commette un’ingenuità clamorosa regalando il pallone agli avversari calibrando male una rimessa laterale: troppo lunga e imprecisa per Jorginho, troppo corta per Bastoni e alla fine a prenderla beffando Donnarumma è Bajrami con un destro potente sul primo palo. Un minuto dopo è Pellegrini a divorarsi il gol del pareggio fallendo quello che a tutti gli effetti era un rigore in movimento. L’1-1 arriva all’11’ con il colpo di testa di Alessandro Bastoni: il difensore dell’Inter è bravo a staccare sfruttando al meglio il cross preciso di Pellegrini, frutto di uno schema su calcio d’angolo. Gli Azzurri completano la rimonta al 16’ con il bel tiro di Barella, nonostante la paura per il check del Var inerente ad un possibile fallo di Dimarco. Il primo tempo prosegue con la formazione di Spalletti che sfiora il raddoppio in moltissime occasioni, soprattutto con il palo di Frattesi, Scamacca e Pellegrini, senza però riuscire a trovare il 3-1.

Italia-Albania, il secondo tempo

Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo: Italia che gestisce il possesso creando occasioni, Albania che aspetta nell'attesa di trovare un varco in contropiede. Gli Azzurri sembrano essere meno efficaci rispetto a quanto fatto vedere nei primi 45', ma nonostante questo non rischiano quasi mai di subire la rete del pareggio da parte degli avversari fino ai minuti finali. Il brivido più grande arriva infatti al 90' con il miracolo di Donnarumma sull'ex Inter Manaj. La sfida si chiude dunque sul risultato finale di 2-1 per la squadra di Spalletti che ottiene così i primi tre punti nel Gruppo B.