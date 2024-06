Chiesa: "Italia, dovevamo chiuderla. Ecco cosa vuole Spalletti"

L'Italia inizia con tre punti importanti contro l'Abania il suo percorso a Euro 2024. Dopo il brutto errore di Dimarco gli Azzurri hanno ribaltato il match con le reti di Bastoni e Barella. Ottima prestazione da parte di Federico Chiesa, che soprattutto nel primo tempo ha impensierito la retroguardia avversaria prima di essere sostituito nella fase finale del match dal suo compagno di squadra alla Juventus Andrea Cambiaso. L'esterno azzurro è stato nominato come UEFA Player Of The Match e al termine della sfida si è presentato ai microfoni per commentare la prestazione della squadra: "Oggi dovevamo chiuderla, in Europa può succedere di tutto e l’abbiamo visto. Abbiamo tenuto tanto la palla e potevamo andare più in verticale, poi può capitare che anche se scatti il compagno non ti sceglie".