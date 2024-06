Italia, Calafiori: "Grandissima partita". Barella: "Contro la Spagna..."

DORTMUND (Germania) - L'Italia non fallisce ol debutto ad Euro 2024 battendo 2-1 l'Albania, una serata speciale per Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna ha scritto una pagina importante nella storia della Nazionale condita anche da un'ottima partita di personalità, le sue parole a Sky Sport nel post-partita: "Abbiamo fatto una grandissima partita, non era facile dopo lo svantaggio iniziale ma la squadra non ha mai pensato di poter portare a casa una sconfitta e si è visto in campo. Cerco di giocare come faccio a Bologna, qui ho responsabilità diverse ma ho cercato di pensarci il meno possibile, adesso come prima sono molto emozionato e voglio continuare così. Il segreto è non pensare a tutto il resto, ho cercato si catturare le sensazioni positive vedendo i miei parenti in tribuna o pensando alle persone che mi tifavano da casa che mi hanno dato energie e penso di aver fatto una buona partita".