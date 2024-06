Spalletti: "Potevamo vincere meglio. Barella imprescindibile? Sbagliato..."

Dortmund (Spagna) - Esordio vincente per l'Italia di Spalletti che supera per 2-1 l'Albania nel match di esordio di Euro 2024. Il ct azzurro commenta così il successo ai microfoni di RaiSport: "Si sono viste tante cose buone, che però devono portare da qualche parte. Altrimenti se sono fini a sè stesse non servono a niente. C'era la possibilità di far male più volte, ci siamo costruiti la possibilità di puntare la linea difensiva, ma siamo tornati indietro". Decisivo Barella , recuperato in extremis e autore della rete del sorpasso: "Se è imprescindibile? La Nazionale può fare a meno di chiunque, abbiamo 26 calciatori forti, la squadra non dipende da un solo giocatore".

Spalletti: "Cose fini a se stesse non servono"

Una vittoria non senza sofferenze per l'Italia con l'Albania che nel finale ha sfiorato il pari con Manaj: "Nel secondo tempo loro hanno provato a fare qualcosa in più, noi avremmo dovuto ritagliarci ancora più spazi ma nella salita siamo stati risucchiati dalla loro linea difensiva e non abbiamo seguito la loro pressione. Potevamo imbucare e arrivare al limite dell'area, ma a volte ci viene di essere un po' comodi nel fare le cose. Anche quando avevamo la possibilità di gestire, l'abbiamo fatto in maniera comoda, non tignosa". Spalletti conclude: "Si sono viste tante cose buone che però devono portare da qualche parte. Altrimenti, se restano fini a se stesse, non servono. Non siamo andati nella direzione di finire l'azione prima possibile, costruivamo ma poi tornavamo indietro. Abbiamo cambiato troppo spesso e troppo velocemente l'idea del modo di andare a fare male".

Spalletti e la bischerata dell'Italia

A Sky Luciano Spalletti aggiunge: "Alcune volte ci siamo piaciuti troppo: prendiamo il vantaggio e non lo concretizziamo. Quando c'e' da fare l'uno contro uno o il taglio, se vai fino in fondo...E invece quando ci sentiamo padroni. Si è vinta una partita che si poteva vincere anche meglio ci siamo comportati con leggerezza. La bischerata ce l'abbiamo sempre in canna, quando siamo padroni, quando palleggiamo comodi, é matematica la bischerata, siamo fatti cosi'".