Pagelle Italia: Chiesa ispirato, Calafiori timido, Barella da padrone

Scamacca 6.5

Svolge benissimo il compito di riferimento per il gioco e di suggeritore per gli inserimenti dei compagni, anche con tocchi di gran qualità, perché un centravanti, se è bravo, può giocare bene e servire eccome, alla squadra, anche se sta spalle alla porta. Poi certo, qualche golletto in più, come quello sbagliato al 40', non guasterebbe. Retegui (37' st) ng