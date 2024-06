Del Piero, l'Italia e il blocco Inter: “Cambio di tendenza. Barella l’emblema”

Buona la prima per l'Italia di Luciano Spalletti a Euro 2024. Gli Azzurri si sono imposti all'esordio sull'Albania vincendo in rimonta con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Bastoni e Barella dopo il brutto errore di Dimarco costato il gol dell'iniziale svantaggio 26 secondi dopo il calcio d'inizio. Il successo della Nazionale è stato commentato al termine della sfida da Alessandro Del Piero. L'ex capitano della Juventus ha dichiarato: "Vittoria a tinte nerazzurre? Quando fai giocare tanti italiani è più facile. In precedenza l'Inter non l'ha fatto, c'è stato un cambio di tendenza e ora ha una squadra molto forte. Barella è l'emblema di questo gruppo e giustamente Spalletti e i compagni lo ritengono importante. Può fare la differenza in mezzo al campo dove si giocano tantissimi palloni. Lui può fare tutto, davanti alla difesa, come raccordo, è fondamentale per la squadra".