L’Italia vince anche in tv: ascolti da record per la sfida con l’Albania

L' Italia vince sul campo e stravince in tv. Sono stati 10 milioni 386mila i telespettatori, pari al 55,7% di share, che hanno seguito la partita d'esordio della Nazionale italiana di calcio nei Campionati europei, disputata contro l' Albania , su Rai 1. In particolare il primo tempo è stato seguito da 10 milioni 454mila appassionati (56,1%) e la ripresa da 10 milioni 322mila (55,3%). Molto bene anche l'altro match del gruppo B , lo stesso dell'Italia, trasmesso nel pomeriggio su Rai 2: la sfida tra Spagna e Croazia è stata seguita da 1 milione 798mila telespettatori con il 17,4%.

Grandi ascolti anche su Sky

Grandi ascolti su Sky per la prima partita degli azzurri a UEFA Euro 2024: ieri Italia-Albania - dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW - ha raccolto nel complesso davanti alla tv 1 milione 194 mila spettatori medi in total audience e 1 milioni 650 mila spettatori unici, con il 6% di share. Buoni ascolti anche per gli studi: il post gara con Sky Euro Show ha raggiunto 393 mila spettatori medi complessivi. Bene anche il pre partita, che ha raccolto 264 mila spettatori medi complessivi. Bene anche il sito skysport.it con 1,4 milioni di pagine viste e 350 mila utenti unici; sugli account social ufficiali di Sky Sport, 1,5 milioni di interazioni e 5,5 milioni di video views.