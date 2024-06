Buffon: “Spalletti e Lippi molto simili. Del Piero? Riferimento inevitabile”

Buffon e le emozioni di Dortmund

Resta il problema dei gol sbagliati, di una “mancanza di cattiveria” che alla lunga rischia di pesare: «È la vecchia storia del bicchiere mezo pieno o mezzo vuoto, dipende come lo vuoi vedere. Secondo me dobbiamo porre veramente l'attenzione sullo sviluppo della partita: l'inizio shock, lo svantaggio e la serenità con la quale siamo riusciti a rimediare in 12/15 minuti. E questo è stato il segnale più forte da prendere. Poi, in mezzo a tante cose buone ce n'è stata qualcuna che bisogna perfezionare perché probabilmente, come ha detto il mister e come pensano in molti, con un po' più di cinismo e un po' più di quella rabbia nel voler chiudere l'incontro, probabilmente non avremmo rischiato nel recupero di veder vanire una vittoria che era di importanza capitale. Somiglianze tra Spalletti e Lippi? Sì, una cosa in particolare: la gestione degli uomini, del gruppo. Quindi c'è il momento nel quale è bello essere amico del gruppo e quello in cui il gruppo deve capire che c'è un comandante. Questi due atteggiamenti, alternati nel modo giusto, devono esserci se si vuol restare credibili fino in fondo. Turnover con la Spagna? Spalletti ha fatto chiaramente intendere che il nostro desiderio è quello di ottenere il massimo contro tutti, e quindi anche la partita con la Spagna andrà giocata per dare il massimo, fare una bella figura e continuare su questo percorso».