Calafiori, cosa succede: il Bologna tifa per l’asta, la Juve ha già l’intesa

Calafiori piace all'estero

Dall’estero le pretendenti non mancano (Chelsea in primis, ma piace pure a Bayer Leverkusen e Atletico Madrid). Nel mercato spesso e volentieri, però, la differenza la fa la volontà del giocatore e quella va in direzione della Vecchia Signora. Calafuria, come è stato ribattezzato dai tifosi sui social, ha già votato Juve nelle speciali primarie per l’elezione a sua nuova squadra. Servirà quindi calma e un lungo lavoro diplomatico da parte del suo procuratore e di Giuntoli per portare al traguardo una trattativa che si preannuncia ancora molto lunga. Un’operazione a fuoco lento per regalare a Thiago Motta il centrale perfetto da affiancare a Bremer.