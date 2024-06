“Mi scalcia come un mulo!”: Capello senza freni in diretta tv, ecco che è successo

Cosa è successo

"Questa partita sarà un test importante per l'Inghilterra. E poi non so come sarà il portiere". Questa il commento sulla gara tra Inghilterra e Serbia di Fabio Capello, che durante il proprio intervento a bordo campo ha visto avvicinarsi proprio il portiere della nazionale dei Tre Leoni. E a quel punto che l'inviato gli ha raccomandato scherzosamente di non lasciarsi andare a ulteriori considerazioni sul giocatore. A quel punto, l'ex ct dell'Inghilterra ha aggiunto: "È venuto apposta. Questo mi scalcia come un mulo!".