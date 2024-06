"Chiesa, motore terrificante: Juve, quando hai uno forte in casa te lo tieni"

L'altra colonna è stata Jorginho: non erano in molti disposti a credere su questa sua efficienza…

"Francamente neanche io, però mi è sempre piaciuto tanto e in queste gare conferma le sue qualità. È uno straordinario equilibratore del gioco azzurro, è intelligente, sa sempre dove stare per permettere lo scarico dei compagni e si muove senza palla. Sa nascondere i suoi limiti ed esaltare le sue qualità. E tutta la squadra ne giova".

Le è piaciuta la reazione dell'Italia?

"Molto, perché ho respirato la sensazione di una squadra che sa gestire le pressioni. Mi sembrava di vedere il Napoli dell'anno scorso che non andava mai in affanno e che non era mai schiacciato da una piazza tremenda come sa essere Napoli. Vuol dire che dietro ci sono il lavoro del tecnico e giocatori con personalità. Non è ancora una grande squadra, questa Italia, ma c'è la concreta possibilità che lo diventi in fretta".

Una squadra che ha ormai assimilato il gioco di Spalletti?

"Spalletti è bravissimo: sa nascondere le negatività ed esalta i pregi del suo gruppo. Visto il Napoli? Quest'anno sembravano i fratelli scarsi di quelli che hanno vinto lo scudetto. Sa entrare nella testa dei giocatori e dà qualcosa in più. Le sue squadre giocano con un'idea: lui ne ha tante e applica quelle che possono esaltare le caratteristiche del gruppo. Si inventa sempre qualcosa di nuovo con i giocatori: da Perrotta a Totti, ha trovato per loro ruoli e posizioni diverse. In più sa dare la carica giusta: i giocatori hanno il fuoco dentro, anche ieri lo si è visto. Luciano è sempre stato un po’ sottovalutato e gli mancava la caratteristica di essere vincente. Lo scudetto con il Napoli ha fatto bene anche a lui, gli ha dato più serenità: adesso è davvero fortissimo".