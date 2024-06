Tutti pazzi per Barella, Marca: “È il dopo Modric per il Real Madrid”

Nicolò Barella ha fatto impazzire tutti con la sua prestazione contro l'Albania. Pensare che è stato in dubbio fino all'ultimo per un problema muscolare, ma alla fine Luciano Spalletti è riuscito a preservarlo e a mandarlo in campo. La sua prestazione è stata da leader indiscusso in mezzo al campo, il rinnovo con l'Inter gli ha fatto raggiungere lo status di calciatore italiano più pagato in Serie A con 6,5 milioni di euro all'anno ma anche quello di giocatore totale perché corre, lotta, segna, recupera e dà indicazioni ai compagni. Non è stato soltanto il migliore in campo per l'Italia perché anche all'estero ne hanno elogiato la prestazione: da L'Equipe fino a Marca, in Spagna, il quale l'ha messo come "miglior sostituto per Luka Modric".