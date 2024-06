“Marchisio, Rodri e…”: Frattesi e il terzo modello che non ti aspetti

Davide Frattesi ha parlato direttamente da Casa Azzurri a Iserlohn, sede del ritiro dell'Italia in Germania, a distanza di due giorni dalla vittoria sull'Albania e a tre giorni dalla sfida contro la Spagna. Il centrocampista azzurro ha dichiarato: "Spagna? Ci sarà più spazio e più da difendere, anche se vogliamo fare una partita di possesso. Non è mai facile calarsi in un ambiente in cui si era arrivati in finale di Champions League, la gestione di Inzaghi è stata giusta. Con Spalletti c'è stato più tempo. Le volte in cui si è chiamati in causa bisogna dare il massimo. Con la Spagna dobbiamo essere più attenti in fase difensiva e sfruttare le occasioni che avremo. Blocco Inter? Il fatto di essere stati insieme un anno aiuta, tante volte non c'è nemmeno bisogno di parlarsi e le cose vengono in automatico, come con Scamacca. Alcune cose dall'Inter ce le siamo portate qui". Poi su Yamal ha aggiunto: "Lamine Yamal non lo scopriamo ora, ha fatto una grande stagione, è destinato a diventare una stella mondiale".