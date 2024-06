Italia-Spagna, Jorginho rivela: "C'è un rigore che mi dà ancora i brividi..."

Jorginho rivela: "Il rigore alla Spagna mi dà ancora i brividi"

Jorginho ha quindi parlato della prossima sfida alla Spagna, tornando anche sulla semifinale degli Europei 2020: "Ho dei bei ricordi contro di loro, fu una partita molto difficile. Per fortuna finì con un momento speciale per me, che ricorderò per sempre. Quel rigore alla Spagna mi dà ancora i brividi. Cercheremo di preparare al meglio la partita in questi tre giorni per vincere anche questa. Servirà alta intensità, si affronteranno due squadre che vogliono avere il pallone. Dovremo basare la partita sulle nostre qualità e non sulle loro debolezze. Spalletti vuole che si giochi bene a calcio e che si faccia girare la palla".