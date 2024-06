Chiellini: “Buffon perfetto per quel ruolo, Spalletti garanzia”. Sulla Spagna...

Archiviata la vittoria in rimonta contro l'Albania, giovedì 20 giugno alle 21 l' Italia sfiderà la Spagna all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen nel secondo match del Gruppo B a Euro 2024 . Un grande classico del calcio europeo ormai, che potrebbe valere già il pass per gli ottavi di finale. A tal proposito, l'ex difensore della Juve e della Nazionale Giorgio Chiellini , ospite a Sky durante Euroshow, commenta: "Era importante partire con i tre punti. L’inizio è stato uno choc, stavo per svenire al 1’ e al 90’, quindi gli altri 88 minuti sono stati buoni e danno fiducia per il futuro. Con la Spagna non c’è tutta questa differenza tra noi e loro, alla fine basta un punto: non è facile ma neanche impossibile. Rispetto al passato hanno un atteggiamento leggermente diverso, però è una squadra forte. Sicuramente avremo più spazio, non saranno passivi come l’Albania. Credo che potremo avere la gestione della partita, ma dovremo essere pronti anche a saper difendere".

Chiellini incensa Spalletti e Buffon

Chiellini spende poi parole al miele per il commissario tecnico degli azzurri: "La più grande garanzia è Spalletti, si è visto già in alcune scelte della prima partita. Io non mi aspettavo Chiesa a destra, un centrocampo più folto, la scelta di Calafiori e la posizione di Bastoni: ha avuto ragione lui. Io ho buone sensazioni per l’Italia, soprattutto per il passaggio del gruppo, poi non si può prevedere cosa accadrà dopo". L'ex difensore, capitano e leader della selezione di Roberto Mancini che si è laureata campione nell'ultima edizione battendo in finale ai calci di rigore i padroni di casa dell'Inghilterra a Wembley, a proposito del ruolo ritagliato all'ex compagno Gianluigi Buffon, succeduto al compianto Gianluca Vialli come capo delegazione, ammette: "Non è semplice per la maggior parte delle persone, ma io credo che calzi a pennello per quello che è Gigi e per quello che è stato in tutta la sua carriera. Se andate a sentirvi le mie vecchie interviste lui riusciva a trovare nei momenti difficili le parole giuste che ti entrano dentro al cuore e che ti aiutano a uscire e trovare quei dettagli che fanno la differenza tra vincere e perdere. È perfetto per quella posizione, si vede dalle immagini quanto sia coinvolto in quello che sta facendo. Il suo ruolo va al di là del capo delegazione, perché è una figura di riferimento per Spalletti, per i giocatori, per i tifosi. È quello che riesce a far legare tante cose insieme grazie alla sua presenza".

