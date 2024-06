Di Lorenzo tra Juve e Napoli: la volontà e la reazione alle parole di Conte

Avanti tutta. Procede spedita la trattativa per portare Giovanni Di Lorenzo alla Juventus . Un affare destinato a entrare nel vivo tra qualche settimana, al termine dell’Europeo. La volontà del giocatore è ormai chiara e propende nettamente per il trasferimento in bianconero. Una scelta maturata da giorni e con grande convinzione. Il terzino toscano per il momento vuole concentrarsi appieno sulla Nazionale, ma alla fine dell’avventura azzurra a Euro 2024 ribadirà al club del presidente Aurelio De Laurentiis l’intenzione di essere ceduto.

Di Lorenzo-Juventus, la situazione

Un’idea che DiLo ha confermato dopo la gara tra Italia e Albania a Dortmund, dove era presente anche il suo agente Mario Giuffredi. Terminata la gara, il procuratore ha aggiornato il suo assistito sull’esito del summit tenutosi il martedì precedente in quel di Napoli, all’Hotel Parker. Un incontro cordiale nel quale Antonio Conte aveva ribadito la centralità del terzino nel suo progetto. Il tecnico salentino, infatti, non vorrebbe privarsi dell’attuale capitano per il Napoli che intende costruire. Un attestato di stima da parte di uno degli allenatori più vincenti al mondo che, indubbiamente, ha fatto piacere al numero 2 della Nazionale, ma al tempo stesso non ha prodotto gli effetti sperati alle pendici del Vesuvio. Di Lorenzo considera ormai concluso il suo ciclo napoletano e si sente pronto per vivere nuove sfide.

La possibilità di far parte di una Juve che punta a tornare in alto dopo le ultime annate deludenti lo stuzzica. In più la presenza a Torino di due dirigenti che conosce bene e ai quali è legato da una stima profonda - il dt bianconero Cristiano Giuntoli e il suo braccio destro Peppe Pompilio - non ha fatto altro che aggiungere ulteriori stimoli alla possibilità di far parte del nuovo corso targato Thiago Motta.