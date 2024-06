Italia-Spagna, e se fosse Folorunsho? "Giocherei anche in porta..."

GELSENKIRCHEN (Germania) - Alla vigilia dell'impegno contro la Spagna, Michael Folorunsho è intervenuto nella conferenza stampa a Gelsenkirchen al fianco del ct Spalletti. Debutto ad Euro 2024 nel finale di partita con l'Albania e tante emozioni ancora da vivere in azzurro, Folorunsho parla così: "Un anno fa era impensabile poter soltanto pensare di essere qui a giocare un Europeo con la Nazionale, alla base di tutto penso ci sia il lavoro, non ho mai smesso di sognare, questo però mi spinge a lavorare duro perché devi fare qualcosa in più per rimanere a questo livello". E su quale ruolo preferirebbe ricoprire, il centrocampista azzurro non ha dubbi: "Anche in porta, l'importante è dare un contributo alla squadra, mi farò trovare pronto, il mister saprà collocarmi nella zona giusta se pensa che potrò dare una mano alla squadra".

E in vista della sfida alle Fuire Rosse, Folorunsho potrebbe essere un'alternativa a gara in corso, una mossa per andare a rompere il gioco tra le linee in marcatura su Rodri, uno dei pericoli maggiori nella gara di domani: "Tante persone hanno pensato che non ero pronto, io ho accolto la loro decisione e ho continuato a lavorare. Sono pronto ad affrontare le sfide che prima sentivo troppo grandi". Nel frattempo il centrocampista del Napoli, la scorsa stagione in prestito al Verona, si vuole godere l'atmosfera: "È una sensazione bellissima incontrare italiani in giro per il mondo, ogni volta che usciamo dall'hotel o dall'allenamento sono pronti a sostenerci, stiamo vivendo un'atmosfera bellissima, siamo contenti di avergli regalato questa prima gioia, vogliamo continuare a renderli orgogliosi".