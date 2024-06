Italia agli ottavi se: le combinazioni dopo Croazia-Albania

Il pareggio in extremis dell'Albania contro la Croazia fa sorridere gli azzurri, che nel prossimo match contro la Spagna potranno già staccare il pass per gli ottavi di finale dell'Europeo. Piccolo recap: passano il turno le prime due in classifica e poi quattro migliori terze su sei totali. Per evitare di fare calcoli, Spalletti contro la Roja manderà in campo la formazione ideale per poi provare a giocare con più serenità il match contro la nazionale di Dalic. Ma questo solo a una condizione.