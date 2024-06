Chiesa quasi al top e quel ricordo su Buffon: "Mi spaventò e piansi"

Inevitabile la parentesi sulle problematiche fisiche, che hanno rallentato ma non frenato il suo percorso: "L'infortunio ha sicuramente rallentato la mia carriera, però mi ha insegnato tanto. Prima probabilmente ero un giocatore più istintivo e impulsivo, ora credo il mio gioco sia cambiato un po’, però non la mia velocità. In questo momento sono tornato ad un livello molto simile a quello in cui ero prima di farmi male". Che il livello sia alto lo ha palesato anche nella gara di debutto in questo Europeo, venendo nominato MVP nella vittoria dell'Italia contro l'Albania.