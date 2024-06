Torino, ecco l'offerta del Napoli per Buongiorno. E Radonjic a sorpresa...

TORINO - Aurelio De Laurentiis è ripartito all’attacco per Alessandro Buongiorno , sfruttando il fatto che in azzurro il forte centrale granata ha cominciato l’avventura tedesca dalla panchina. Nella telefonata rivolta a Urbano Cairo ha fatto presente che c’è anche il rischio, terminati i campionati europei, che il valore del giocatori si ridimensioni: perché non essere tra i protagonisti in una manifestazione così importante può destabilizzare la quotazione di mercato. E proprio su questo fatto il produttore cinematografico sta lavorando. Quasi come a dire: adesso ti propongo 40 milioni, domani chissà se puoi arrivare ad una valutazione così alta.

Torino, i dettagli dell'affare Buongiorno-Napoli

I 40 milioni, comunque, non sono tutti cash: il Napoli darebbe al Torino il forte centrale Ostigard (valutato 8 milioni) più 32 milioni pronta cassa. Di conseguenza la valutazione complessiva arriva ai 40 milioni. Una mossa imprevista e azzardata, quella del Napoli. La verità è che il presidente azzurro sta facendo di tutto per accontentare il nuovo tecnico Antonio Conte che vuole fortissimamente il granata per sistemare la difesa. L’impressione, però, è che Cairo voglia aspettare anche se la mossa di De Laurentiis lo ha sorpreso: la valutazione complessiva è alta e, magari, un domani non raggiungerà questi livelli. Però ha deciso di temporeggiare con la speranza che Buongiorno si ritagli dello spazio importante, in azzurro. Gli europei sono appena cominciati, la strada è lunga. Insomma, non ha fretta, vuole valutare altre proposte, possibilmente tutte in contanti per investire sul mercato e costruire un Toro che possa puntare alle Coppe europee.

Toro su Pinamonti e Laurentié. E Radonjic...

Intanto Vagnati in queste ore incontrerà i dirigenti del Sassuolo per discutere le situazioni di Pinamonti e di Laurienté. La proposta granata è già partita: 14 milioni per Pinamonti e prestito con obbligo di riscatto nel caso i granata riescano a raggiungere un posto in Europa per il francese. Vanoli accoglierebbe a braccia aperte i due giocatori. E lo stesso tecnico dovrà decidere il futuro di Radonjic: la Stella Rossa spinge per averlo, ma l’ex veneziano potrebbe decidere di portarlo in ritiro per studiarlo sino in fondo anche a livello caratteriale. A lui i giocatori estrosi piacciono, nelle sue squadre ne ha sempre avuti e appena il Torino annuncerà il suo arrivo si metterà in contatto telefonico con il serbo per capire i motivi per cui si è prima deteriorato e poi rotto il rapporto con Juric: vorrebbe provare a recuperarlo, ci dicono infatti sia molto bravo a gestire i caratteri difficili. Non resta che aspettare l’annuncio di Vanoli per capire in che direzione andrà il mercato che porterà avanti Vagnati, anche se qualche indizio c’è già. In particolare in direzione Sassuolo.