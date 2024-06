Sponsor, pubblicità, tv, social: boom Nazionale. Nel 2024 previsti 125 milioni di introiti

Illustrando la maglia azzurra formato gigante a troneggiare sulla più famosa scalinata romana, Giovanni Valentini ha scritto sui social: "Le attivazioni che fanno la differenza: Piazza di Spagna oggi è azzurra". In calce #LAzzurroCiUniscesempre, l'hashtag fortunato che scandisce ogni iniziativa dell'area ricavi Figc, della quale Valentini è l'autentico demiurgo. Per averne un'idea, bisogna dare i numeri dell'autentico boom Nazionale che la squadra più amata dagli italiani sta registrando sui versanti sponsor, pubblicità, diritti tv, social, al punto da preventivare circa 125 milioni di euro di introiti in questo Anno Domini 2024. Spiega Valentini sul suo profilo Linkedin (7.039 follower e oltre 500 collegamenti): "Abbiamo creato una media factory interna capace di produrre e raccontare i contenuti esclusivi del mondo azzurro e federale indipendentemente dalle vittorie sul campo, intercettando le esigenze di comunicazione dei nostri partner. Abbiamo puntato tutto sui racconti, su una nuova narrazione delle nostre attività in grado di coinvolgere ed emozionare. Abbiamo creato in pochi anni una Media Company e portato i ricavi ad oltre 125 milioni annui con +76% in 5 anni. Abbiamo creato una squadra ricavi che “gioca” lontano dai riflettori, ma con la stessa intensità e determinazione di quella che va in campo". Dove per media factory s'intenda una serie di format trasmessi in diretta dal ritiro e dagli stadi sedi delle gare degli Azzurri e delle Azzurre; le partite delle squadre, ad eccezione della Nazionale A; le immagini delle conferenze stampa e degli allenamenti dell'Italia di Spalletti. E ancora: "Vivo Azzurro Live", in onda subito prima della gara per raccontare il prepartita; "Casa Azzurri Live", in onda in contemporanea con la partita della Nazionale; "Azzurri Live", 30 minuti in diretta con i calciatori della Nazionale che rispondono alle domande dei tifosi e ai quiz interattivi.