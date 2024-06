Donnarumma come Buffon: la parata su Pedri come quella mondiale su Zidane

GELSENKRICHEN (Germania) - Avvio molto difficile per l'Italia di Luciano Spalletti nel match contro la Spagna ad Euro 2024. Gli iberici hanno subito messo a dura prova le doti di Gigio Donnarumma che si è fatto trovare pronto: dopo appena 120" dal fischio d'inizio Nico-Williams (incontenibile sulla destra) mette un'ottima palla in area con Pedri che svetta di testa da distanza ravvicinata ma il portiere del Psg si esalta. Colpo di reni e smanacciata per mandare la sfera in calcio d'angolo a ricordare l'immortale parata di Gigi Buffon nella finale dei Mondiali 2006 sul pericoloso colpo di testa di Zinedine Zidane. Donnarumma che poi si è dovuto superare di nuovo ma questa volta sul potente tiro da fuori area di Fabian Ruiz al 25'.