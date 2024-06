Spalletti: Italia ko? Preparata bene, la sconfitta ha una sola spiegazione

GELSENKIRCHEN (Germania) - Prima sconfitta ad Euro 2024 per l' Italia di Luciano Spalletti sconfitta 1-0 dalla Spagna nel 2° match del Gruppo B. Prestazione deludente degli Azzurri dominati dall'inizio alla fine dagli iberici con Donnarumma più volte protagonista per evitare uno scarto maggiore, il commento del Ct ai microfoni della Rai: "Loro più freschi di noi. Noi letture riatardate, condizione generale che si è vista. Fare qualcosa di diverso? La chiave del problema è sempre la stessa, eravamo sotto livello per reazione, per accompagnare, per ritornare sui retropassaggi a riguardaganre posizioni basse. Erano più frechi di noi e ci hanno creato problemi per velocità di scelte. Quando si è messo 3-4 giocatori più freschi siamo stati più intensi e creato situazioni che ci potevano portare anche a pareggiarla, loro troppo più forti hanno vinto meritatamente. Contro la Croazia dipenderà da come ci arriveremo".

Spalletti: "Spagna squadra più brillante"

Ai microfoni di Sky Sport: "A livello psicologico non c'era situazione meglio di questa. Avevamo preparato bene, venivamo da una buonissima prestazione (contro l'Albania), si va a giocare contro una squadra che gioca a calcio e bisogna fare vedere di essere bravi come loro. Invece la Spagna è stata più reattiva di noi. Quella è questione che ci ha messo in difficoltà - aggiunge - Mollare mai perché siamo italiani e non si molla, però poi tenti di farlo e arrivi sempre dopo perché man mano che passano i minuti non riesci a trovare delle linee di giocata perché perdi anche qualsiasi geometria e anche la ragione del perché abbiamo fatto ancora quella scelta perché si voleva tentate di tenere la palla. Jorginho e Barella sono bravi a fare quello, però noi eravamo nelle condizioni di essere in difficoltà, difendere come composizione della rosa in campo proprio per cercare di comandare il gioco e di avere poi lo stesso possesso palla della Spagna, ma non ce l'abbiamo fatta".