Cambiaso mea culpa: "Forse non sono riuscito a fare quello che chiedeva il ct"

GELSENKIRCHEN (Germania) - Primo ko ad Euro 2024 per l'Italia di Luciano Spalletti che nella seconda gara del gruppo B si arrende per 1-0 alla Spagna. La Nazionale azzurra alza bandiera bianca al cospetto della superiorità spagnola pur limitando i danni grazia ad un super Gigio Donnarumma che cede solamente all'autogol di uno sfortunato Calafiori. Una sconfitta che brucia per un'Italia che nemmeno i cambi del ct sono riusciti a scuotere. Uno dei subentrati è stato l'esterno della Juventus, Andrea Cambiaso che ai microfoni della Rai ha analizzato così il ko.