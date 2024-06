Bonucci legge la sconfitta con la Spagna: "Sembrava la finale di Euro 2012"

Al termine di Spagna-Italia, decisa dall'autorete di Calafiori, Leonardo Bonucci è intervenuto nel post partita di "Notti Europee" per analizzare la sconfitta degli Azzurri di Spalletti. L'ex difensore della Juventus ha dichiarato: "Quello che mi ha impressionato della Spagna è che sono stati molto veloci con le linee tra centrocampo e difesa e questo ha messo in difficoltà il nostro palleggio. Una difficoltà simile l'avevo vista solamente nella finale di Euro 2012 (finita 4-0 per la Spagna, ndR). La cosa più importante da fare è analizzare gli errori il giorno dopo e poi azzerare: contro la Croazia è da dentro o fuori e anche se si ha due risultati su tre l'Italia non deve scendere in campo per il pareggio. Le partite possono essere decise anche da episodi, quindi non bisogna fare affidamento sul fatto che ci basta anche un pareggio".