Barzagli: "Calafiori grande personalità, ha un futuro importante". Sull’Italia...

"Conte al Napoli? Arriva in un momento delicato dopo l'ultima stagione, ma conoscendolo - e dopo che è stato fermo per un po' - credo che ribalterà l'ambiente e darà soddisfazione a tutti i tifosi". Andrea Barzagli promuove il nuovo corso partenopeo, a margine dell'evento "PlanetOn" organizzato da Operazione Nostalgia e il portale Planetwin365.news. Ed è proprio sull'Italia che il campione del mondo 2006 dice la sua dopo il ko con la Spagna. "Un peccato, ma ora è il momento di pensare alla prossima partita - dice, dopo aver assistito al match in compagnia di due tifosi scelti nella community di ON e Planet - E’ vero, le altre nazionali hanno giocatori veramente forti, ma anche noi abbiamo ragazzi sicuramente interessanti e non vedo perché non possiamo giocarcela”.

Le parole di Barzagli su Calafiori

Barzagli spende belle parole per Riccardo Calafiori, salito alla ribalta proprio con l'inizio di Euro 2024 ma ieri protagonista dello sfortunato autogol che ha deciso la vittoria delle Furie Rosse: "E' un giocatore di grande personalità e con un futuro importante - aggiunge - Lui, Bastoni, Buongiorno, confermano che l'Italia ha grandi giocatori e storicamente anche grandi difensori". Da campione del mondo in Germania l'ex bianconero ricorda in particolare un momento prima della finale: "Quando siamo entrati in campo per il riscaldamento e ho visto la Coppa. Lì sono tornato a tutti i sogni che avevo da bambino". Tra i titoli che gli hanno lasciato più soddisfazione anche qualche sorpresa: "Quello con il Rondinella, nel campionato Dilettanti, primo campionato e prima esperienza, con promozione finale tra i professionisti. E poi l'annata con l'Ascoli in Serie C, era il 2001/2002, quando abbiamo ottenuto la promozione in Serie B. Gli altri titoli che sono arrivati dopo sono stati sicuramente più importanti, ma io sono partito da questi”.