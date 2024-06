L’Italia di Spalletti e il ko Spagna: conseguenza di quanto vale il movimento

Intanto serve lucidità e, come sostiene Buffon, ogni tanto sarebbe opportuno azzardare valutazioni meno emozionali ed estreme. La razionalità, per chi si occupa di analisi per mestiere, è sempre la bussola a cui affidarsi: così come gli azzurri non erano geni dopo la vittoria contro l’Albania (una squadra tenace ma che, presi uno per uno, alla lunga farebbe fatica a salvarsi in Serie A), altrettanto non sono deragliati a pippe dopo la partita contro la Spagna.

Non è solo una semplicistica questione di “via di mezzo” di categoria democristiana, ma di tener conto dei percorsi e della complessità del calcio. Per dire: se Barella va in finale di Champions, ci va con una squadra il cui valore è aumentato dalla presenza di forti stranieri; se l’Atalanta (che peraltro ha sempre meno italiani) vince una Coppa, vince quella che rappresenta il valore medio di un movimento; se la Fiorentina va in finale di Coppa, ci riesce in quella specchio del livello medio-basso.

Non è un caso che Spalletti abbia subito solo 2 ko: con Inghilterra e Spagna E sono i giocatori italiani (peraltro pochi: meno del 30 %) di quei club lì che arrivano in Nazionale. Molti di quelli che convoca la Spagna invece stanno in club che giocano la Champions. Magari per vincerla. Quindi i valori sono importanti e non è un caso che Spalletti, nella sua gestione, abbia subito solo due sconfitte e che entrambe siano arrivate contro Nazionali di prima fascia: Inghilterra a Wembley nelle qualificazioni e Spagna qui a sostanziare il fatto che la distanza dalle “grandi” resta considerevole. Perché la crescita arriva dal sistema e la Nazionale ne deve essere la conseguenza e non la portabandiera. Lo sostenemmo anche nei confronti di Mancini dopo il ko per 5-2 proprio in Germania, a Mönchengladbach, durante le qualificazioni Nations League: la Nazionale maggiore dell’Italia non deve sperimentare, ma cercare sempre la vittoria attraverso i migliori giocatori che il campionato propone e che il sistema fa crescere. La lezione resta quella (che del resto la Spagna ha imparato bene) impartita da Cruyff: «Il talento è ovunque. Il talento può essere sviluppato e l’ambiente influenza lo sviluppo». La Nazionale ne è la conseguenza, non la partenza.

