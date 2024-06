Calafiori, operazione disgelo Juve-Bologna: tutto ruota intorno a un esubero

Grealish alla Juve Academy

La giornata di ieri, al di fuori del perimetro del mercato, si è contraddistinta per il singolare filmato pubblicato sui social da Jack Grealish, escluso d’eccezione dall’Inghilterra agli Europei, che si è ripreso mentre si allenava sul campo di una Juventus Academy, con il logo bianconero ben in vista sullo sfondo. E anche per il saluto a Massimo Brambilla, ormai ex tecnico della Next Gen, che ha firmato un contratto annuale con il Foggia, sempre in Serie C.