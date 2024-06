Italia-Croazia, Pellegrini esalta Modric: "Un modello, per me è impressionante"

A due giorni dal fischio d'inizio di Italia-Croazia, partita decisiva per la possibile qualificazione degli azzurri agli ottavi di finale degli Europei, Lorenzo Pellegrini ha parlato ai canali ufficiali della Uefa. Il numero 10 della Nazionale ha raccontanto il momento all'interno della squadra dopo il pesante ko contro la Spagna: "Ovviamente l’atmosfera non è come dopo la partita con l’Albania. Per bravura loro e per nostre responsabilità non abbiamo fatto una partita all’altezza dell’Italia. È stato difficile, ma può aiutarci a capire quello che ci aspetta. Vogliamo superare il gruppo e daremo tutto per riuscirci".

Italia, Pellegrini: "Spalletti vuole sempre dominare il gioco" Pellegrini si è poi espresso sulle cose da migliorare dal punto di vista del gioco: "Il mister Spalletti vuole dominare le partite e quello è il nostro obiettivo. Ovviamente con la Spagna questo non ci è riuscito. Cercheremo di curare ogni dettaglio per riuscire a farlo da ora in poi. Sappiamo che sono cambiate tante cose dall'ultimo Europeo e che ci sono tante squadre forti, ma noi veniamo qui per giocarcela con tutti e soprattutto per dare il nostro 100%. Diventa difficile fare pronostici, ma siamo un bel gruppo e stiamo seguendo a pieno il mister. Abbiamo tanti giocatori alla prima esperienza, anche io visto che ho saltato quello del 2021 per infortunio. È normale sentire un po’ di emozione, soprattutto inizialmente. Penso che si debba avere la capacità di capire che rappresentiamo il nostro popolo e che dobbiamo tirare fuori quel qualcosa in più".

Italia, Pellegrini esalta Modric: "È un modello per tutti" Il centrocampista si è quindi concentrato sulla Croazia: "È una squadra forte con tanti giocatori incredibili. Ha iniziato male il torneo contro la Spagna, ma ha comunque creato tante occasioni. Hanno qualità, noi dovremo cercare di dominarli e leggere bene i vari momenti della partita. Non dobbiamo assolutamente pensare al pareggio". Infine un commento su Luka Modric, al suo ultimo grande torneo internazionale: "È un giocatore eccezionale, ma sicuramente non lo devo dire io. È lui l’artefice di sè stesso, ha davvero delle qualità impressionanti e una grande personalità. Ha dimostrato di poter contare sempre su di lui in un momento difficile, soprattutto per questo credo sia un modello per tanti giovani calciatori".

© RIPRODUZIONE RISERVATA