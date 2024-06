Dimarco, problemi dopo la Spagna: è in dubbio per Italia-Croazia

La sfida contro la Croazia sarà decisiva per l' Italia , ma gli azzurri potrebbero dover fare a meno di un titolare . Dopo il pesante ko con la Spagna , gli azzurri di Luciano Spalletti non potranno fallire l'appuntamento contro la compagine di Luka Modric per accedere agli ottavi di finale dell'Europeo. Ma il commissario tecnico, per la gara che si giocherà lunedì alle 21 presso il Leipzig Stadium, rischia di dover rinunciare ad uno dei titolarissimi.

Per la sfida contro la nazionale di Zlatko Dalic, Spalletti sta valutando dei cambiamenti rispetto all'undici visto con la Roja, ma uno di questi potrebbe essere forzato se il terzino non dovesse recuperare in tempo. Tutto ancora in divenire, ma la presenza di Dimarco con la Croazia è in dubbio.