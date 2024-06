L’Italia si qualifica agli ottavi di Euro 2024 se…: tutte le combinazioni

E se l'Italia finisce terza cosa succede? La spiegazione

Se fosse la Croazia a vincere la terza giornata del girone, l'Italia potrebbe comunque puntare a passare il turno fra le migliori quattro squadre che hanno chiuso il gruppo al terzo posto. Una possibilità questa che si concretizzerebbe qualora l'Albania non battesse la Spagna e l'Italia non perdesse contro Modric e compagni (in questo caso gli Azzurri chiuderebbero all'ultimo posto e sarebbero eliminati). Se invece le Aquile non dovessero vincere, stando al regolamento, potrebbe essere decisiva la differenza reti: attualmente 0 per gli Azzurri. Guardando al Gruppo A, la classifica dell'Ungheria riporta una differenza negativa di 3 gol. Ciò significa che la formazione di Spalletti potrebbe unirsi alle migliori terze anche in caso di sconfitta con non più di 2 gol di scarto. Le altre squadre in corsa per qualificazione dovrebbero così raccogliere meno punti dell'Italia o chiudere il girone con una differenza reti peggiore di quella della Nazionale.